لجنة بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس بلدية بيت لاهيا

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، جلسة استماع لرئيس بلدية بيت لاهيا، علاء العطار وأعضاء المجلس البلدي.



وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، ومقررها النائب محمد فرج الغول، والنائب يونس أبو دقة.

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واستمعت اللجنة لرئيس البلدية حول الأحداث التي وقعت في مدينة بيت لاهيا، وأيدت رفض جميع مظاهر الفوضى.



وأكدت اللجنة على ضرورة اللجوء إلى الجهات الإدارية والقانونية للاعتراض على القرار الذي صدر بحق الأراضي المتنازع عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين