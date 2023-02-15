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يديعوت أحرنوت: مستوطنو القدس باتوا يفقدون الأمن

15 فبراير 2023 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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يديعوت أحرنوت: مستوطنو القدس باتوا يفقدون الأمن

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إنَّ مستوطني مدينة القدس باتوا يفقدون للأمن، من جرّاء تتابع العمليات التي ينفذها الفلسطينيون في المدينة.

وأوضحت الصحيفة، بالقول إن ما يجري من تدهور كبير بالأمن القومي وشعور المستوطنين بالقدس بفقدان الأمن مع إجراءات بن غفير التي لن تجلب إلا مزيدًا من العمليات واستمرار التصعيد بالضفة وإطلاق الصواريخ من غزة، يؤكد تآكل الردع.

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وقُتل 12 مستوطنًا وجنديًّا إسرائيليًا وأُصيب أكثر من 61 من بينهم حالات خطيرة، من جرّاء تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس منذ بداية العام الجاري 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدّت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استُشهد (35) فلسطينيًّا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنو القدس #يديعوت أحرنوت #الأمن في القدس

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