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وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

15 فبراير 2023 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مطعم إيطاليانو بغزة يعلن فيه  عن حاجته لموظفين للعمل بالمطعم في المجالات التالية :

أولاً:  مطلوب موظف تسليم وجبات

الشروط المطلوبة للوظيفة

- لديه خبرة في مجال تجهيز الوجبات وتجميعها وإضافة ملحقاتها.

- الدقة في عملية التسليم طبقا لأرقام الأوردرات والمحتويات المطلوبة لكل طلبية.

- القدرة على التعامل مع الجمهور والزبائن بلباقة وبشاشة عالية مع حسن الاستقبال.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بَدَنِيًّا.

ثانياً: مطلوب مساعد شيف

الشروط المطلوبة للوظيفة

-  لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحضير الوجبات والسندوشات والسلطات بمختلف أنواعها.

-  أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

-  ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

-  أن يكون حسن المظهر، ولائق بَدَنِيًّا.

-  القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ بكافة جوانبه وجودة العمل.

-  العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.

طريقة التسجيل

- للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على الرقم 0566220110 من الساعة 11:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 عصراً

- آخر موعد لتقديم الطلبات 20/02/2023

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