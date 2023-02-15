وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطعم إيطاليانو بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين للعمل بالمطعم في المجالات التالية :
أولاً: مطلوب موظف تسليم وجبات
الشروط المطلوبة للوظيفة
- لديه خبرة في مجال تجهيز الوجبات وتجميعها وإضافة ملحقاتها.
- الدقة في عملية التسليم طبقا لأرقام الأوردرات والمحتويات المطلوبة لكل طلبية.
- القدرة على التعامل مع الجمهور والزبائن بلباقة وبشاشة عالية مع حسن الاستقبال.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.
- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.
- أن يكون حسن المظهر، ولائق بَدَنِيًّا.
ثانياً: مطلوب مساعد شيف
الشروط المطلوبة للوظيفة
- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحضير الوجبات والسندوشات والسلطات بمختلف أنواعها.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.
- أن يكون حسن المظهر، ولائق بَدَنِيًّا.
- القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ بكافة جوانبه وجودة العمل.
- العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.
طريقة التسجيل
- للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على الرقم 0566220110 من الساعة 11:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 عصراً
- آخر موعد لتقديم الطلبات 20/02/2023