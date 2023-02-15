وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطعم إيطاليانو بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظفين للعمل بالمطعم في المجالات التالية :

أولاً: مطلوب موظف تسليم وجبات

الشروط المطلوبة للوظيفة

- لديه خبرة في مجال تجهيز الوجبات وتجميعها وإضافة ملحقاتها.

- الدقة في عملية التسليم طبقا لأرقام الأوردرات والمحتويات المطلوبة لكل طلبية.

- القدرة على التعامل مع الجمهور والزبائن بلباقة وبشاشة عالية مع حسن الاستقبال.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بَدَنِيًّا.

ثانياً: مطلوب مساعد شيف

الشروط المطلوبة للوظيفة

- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحضير الوجبات والسندوشات والسلطات بمختلف أنواعها.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بَدَنِيًّا.

- القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ بكافة جوانبه وجودة العمل.

- العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.

طريقة التسجيل

- للاستفسار وتقديم الطلبات الاتصال على الرقم 0566220110 من الساعة 11:00 صباحا وحتى الساعة 5:00 عصراً

- آخر موعد لتقديم الطلبات 20/02/2023