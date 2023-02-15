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"التربية" بالتشريعي تعقد لقاءً تقييمياً لمبادرة أخلاقيات المهنة للكادر الطبي

15 فبراير 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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"التربية" بالتشريعي تعقد لقاءً تقييمياً لمبادرة أخلاقيات المهنة

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، لقاءً تقييمياً لمناقشة مبادرة أخلاقيات المهنة للكادر الطبي، التي أطلقتها اللجنة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة ورابطة علماء فلسطين.

وحضر اللقاء مقرر اللجنة النائب يوسف الشرافي، ومسؤول لجنة تعزيز القيم بوزارة الصحباسم السويركي، ومسؤول الوعظ برابطة علماء فلسطين عزات السويركي.

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ورحب الشرافي بالحضور، شاكراً جهود القائمين على المبادرة التي ساهمت في تثقيف الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات غزة بأخلاقيات المهنة، وسبل التعامل مع الجمهور.

وناقش الحضور التقرير التقييمي للمبادرة، وتم التوافق على تنفيذ العديد من الأنشطة المستقبلية لتعزيز التواصل بين المجلس التشريعي والكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التشريعي #الكادر الطبي #لقاء تقيّمي #أخلاقيات المهنة

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