صبري يدعو إلى حماية الأسرى والمسرى من اعتداءات وظلم الاحتلال

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إلى حماية الأسرى والمسرى من اعتداءات وظلم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ صبري: "على المؤسسات التي تدعي حماية حقوق الإنسان، أن تفتح أعينها وتوقف هذا الظلم"، مشدداً على أن "الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال هو قمة بالظلم واختراق لجميع القوانين والأعراف الإنسانية".

وتابع قائلاً: "سياسة العقاب الجماعي ليست جديدة على شعبنا الفلسطيني، وتصعيد هذه السياسة دليل واضح على حقد الاحتلال"، مؤكداً أن استمرار جرائم الاحتلال ضد الأبرياء يظهر تجاهله لكل قوانين المجتمع الدولي.

يشار إلى أن الأسرى شرعوا أمس، بتنفيذ خطوات العصيان رداً على إعلان سلطات الاحتلال نيتها تطبيق إجراءات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في بيان لها، أن مَن قرر محاربة الأسرى برغيف الخبز والماء، سيرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد.

وبدأ أسرى سجن "نفحة" في باكورة الخطوات الاحتجاجية، وفقًا للخطة التي أقرت من قبل لجنة الطوارئ العليا، والمتمثلة في إغلاق الأقسام وتعطيل مناحي الحياة، وعدم الخروج للفحص الأمني.

وقرر بن غفير مؤخراً تحديد وقت للاستحمام، وتقليص كمية المياه للأسرى في سجني "نفحة" و"جلبوع"، فيما أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة عن سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين