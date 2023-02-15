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بالصور العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

15 فبراير 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنَّ مستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية، ليغادروا من باب السلسلة المعتاد.

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 يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.  

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المصدر / فلسطين أون لاين
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