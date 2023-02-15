الكشف عن الفريق الذي سيقوده نعيم السويركي الموسم القادم

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي غزة الرياضي تجديد الثقة بالكابتن نعيم السويركي، ليكون على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم الموسم القادم.

وكان العميد قد تعاقد مع السويركي بين مرحلتي الذهاب والإياب، وحقق نتائج لافتة في مرحلة الإياب، أبعدت الفريق نسبياً عن خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وحقق فريق غزة الرياضي 4 انتصارات من أصل 7 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة المدرب السويركي، بخلاف النتائج المتواضعة للفريق في مرحلة الذهاب.

ويُعتبر المخضرم السويركي "63" عاماً، أكبر مدرب في غزة حالياً، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، وحقق الثلاثية التاريخية مع اتحاد الشجاعية.

وسبق له أن قاد عدة فرق إلى جانب الشجاعية أبرزها اتحاد خانيونس والهلال، كما أشرف على تدريب هلال القدس والمنتخب الوطني من قبل.