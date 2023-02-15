حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألفًا

تجاوزت حصيلة قتلى زلزال جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفًا، على إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمِّرة في البلدين.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا 35 ألفًا و418 شخصًا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

ويُحصي البلدان حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلّفها هذا الزلزال المدمِّر الذي وقع فجر 6 فبراير/شباط الجاري.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

ولا تزال الهزات الارتدادية، مستمرة، رغم مرور أكثر من أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمِّر.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

المصدر / وكالات