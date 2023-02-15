الاحتلال يشنُّ حملة دهم واعتقالات بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرّقة في الضفة الغربية.

ووفق نادي الأسرى جرى اعتقال عدد من المواطنين بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية خلال اقتحامها بلدتي بيت سيرا وكفر مالك قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا واعتقلت الفتى أحمد محمد علقم، والفتى يعقوب الحاج، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقل الاحتلال الفتى محمد خير بعيرات بعد مداهمة منزل أسرته ببلدة كفر مالك، فيما اعتقلت الشاب عبيدة يامين والأسير المحرر عمرو عماد ريحان عقب اقتحام منزليهما في بلدة تل.

وتخلّل حملة الاعتقالات والمداهمات في الضفة مواجهات فيما تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين ومهاجمة بعض البلدات في منطقة نابلس.

ومن محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال، الناشط الصحفي والأسير المحرر عبد الله شتات عقب اقتحام منزله في بلدة بديا.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من بلدة كفردان، واقتحمت بلدات عدة غرب جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم نعمان عابد، وداهمت منزلي الأسيرين محمد وحسام عابد وفتّشتهما.

واقتحمت القوات بلدات اليامون، والسيلة الحارثية، وعانين، وسيرت آلياتها في شوارعها، في خطوة استفزازية.

وهاجم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة، بالقرب من سيلة الظهر جنوب جنين.

وقال شهود عيان، إنَّ مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بالقرب من موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة، ما أدّى إلى تضرر عدد منها.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع جنين - نابلس أمام المركبات بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر، والتي تتعرّض لليوم الثالث على التوالي لاقتحامات متواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين