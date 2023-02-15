تعرّف إلى أحوال الطقس اليوم الأربعاء 15 فبراير

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مصحوبة بتجدّد هطول الأمطار في معظم المناطق، حيث تسود أجواء شديدة البرودة.

طقس فلسطين اليوم الأربعاء 15 فبراير

ويكون الجو، اليوم الأربعاء، غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردًا في معظم المناطق، شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متفرّقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار خفيفة متفرّقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين اليوم الخميس 16 فبراير

وغدا الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردًا في معظم المناطق وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين اليوم الجمعة 17 فبراير

أما الجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين اليوم السبت 18 فبراير

بينما يوم السبت المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين