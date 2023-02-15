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الناتو يستعد لإرسال منازل سابقة التجهيز لمنكوبي تركيا

15 فبراير 2023 . الساعة 05:31 بتوقيت القدس
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يستعد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لإرسال 1000 منزل سابقة التجهيز، إلى منكوبي الزلزال في تركيا.

وأفاد بيان صادر عن القيادة المشتركة لقوات الحلفاء في مدينة نابولي الايطالية، أن الاستعدادات متواصلة لإرسال المنازل سابقة التجهيز، إلى منكوبي الزلزال في تركيا، بهدف تأمين المأوى لهم. وأضاف البيان أن عملية نقل الدفعة الأولى من المنازل سابقة التجهيز، الأسبوع المقبل.

وتتضمن المنازل سابقة التجهيز، الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمأوى. وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / وكالات
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#نابولي #الناتو #زلزال تركيا #حلف شمال الاطلسي #منازل سابقة التجهيز

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