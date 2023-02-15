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"سامسونغ" تستعد للكشف عن هاتف جديد ومتطور

15 فبراير 2023 . الساعة 02:03 بتوقيت القدس
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هاتف سامسونغ الجديد

تستعد سامسونغ للكشف عن هاتف جديد من فئة Galaxy مزوّد بمواصفات وتقنيات ممتازة، ويعمل مع أحدث الشبكات الخلوية بما فيها شبكات 5G.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وسيزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1088) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 13، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايات، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، مجهزة بفتحة عريضة لعدستها، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

ودعمت سامسونغ هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر / وكالات
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