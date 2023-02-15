"التعاون الخليجي": الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي وفلسطين قضية العرب والمسلمين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون بالموافقة على عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وطالب البديوي، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية للرجوع عن تلك القرارات التي تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل عقبة كبيرة أمام احياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الأمين العام على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ودعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام في المنطقة.

المصدر / وكالات