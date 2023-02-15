"سموتريتش" سنزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني

أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلية "بتسلئيل سموتريتش"، الثلاثاء، أن حكومته ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش، قوله خلال جلسة لكتلته "الصهيونية الدينية" في النقطة الاستيطانية العشوائية "غفعات هارئيل" بالضفة الغربية: "واشنطن تدرك أننا ملتزمون بالاستيطان، وسنزيل جميع القيود عن البناء في الضفة الغربية".

و"غفعات هارئيل" هي واحدة من 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية قررت حكومة الاحتلال، منحها تراخيص للبقاء.

وقال سموتريتش: "المستوطنات الجديدة ستُقام على أراض أميرية (أراضي دولة) وعلى أخرى بملكية يهودية"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات الوزير ردا على بيان صدر الإثنين، عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن في التصريح: "نشعر بانزعاج بالغ إزاء قرار دولة الاحتلال (الأحد) المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

وأضاف: "نعارض بشدة هذه التدابير أحادية الجانب على غرار كافة الإدارات الأمريكية السابقة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، لأنها تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".

المصدر / وكالات