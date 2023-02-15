بايرن ميونخ يقهر باريس وميلان يحقق فوزاً صعباً على توتنهام

عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز هام للغاية من أرض منافسه باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل لبايرن ميونيخ، لاعب باريس سان جيرمان السابق الفرنسي كينغسلي كومان 53.

وتعرض مدافع بايرن، الفرنسي بنيامين بافارد للطرد بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 90.

وسيقام لقاء الإياب في أليانز آرينا يوم الثامن من آذار/ مارس القادم.

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت بنفس التوقيت حقق فريق ميلان الإيطالي انتصاراً صعباً على ضيفه توتنهام الإنكليزي بهدف دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أقيمت المباراة على ملعب سان سيرو معقل ميلان الذي حقق الفوز بهدف أحرزه براهيم دياز في الدقيقة 7.

والهدف هو الأسرع لميلان في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا منذ شباط/فبراير عام 2010.

وسيقام لقاء العودة في الثامن من آذار/مارس القادم على ملعب توتنهام في العاصمة الإنكليزية لندن.

المصدر / وكالات