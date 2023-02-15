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تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة في بحر غزة

15 فبراير 2023 . الساعة 00:20 بتوقيت القدس
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سمكة شراع البنغر

أعلنت الإدارة العامـة للثروة السمكية بوزارة الزراعة بغزة، تسجيل أول ظهور لسمكة جديدة وافدة الى بحر القطاع.

وأوضحت الإدارة العامة للثورة السمكية أنه تم اصطياد هذه السمكة بواسطة صياد مركب جر، فيما قام فريق البحث في الإدارة العامة للثروة السمكية بتصنيف هذه السمكة، وقد تبين بأنها سمكة جديدة وافدة الى المنطقة.

وبينت أن الموطن الأصلي لهذه السمكة، هو المحيط الهندي والبحر الأحمر، والاسم العلمي للسمكة هو: Heniochus intermedius، فيما تم إعطاء السمكة إسماً محلياً وهو: سمكة "شراع البنغر".

الجدير بالذكر أنه وخلال السنوات الأخيرة تم رصد وصول عددٍ من الأنواع السمكية المهاجرة من خلال قناة السويس الى بحر غزة، وتم تصنيفها وتسجيل تاريخ أول ظهور لها في المنطقة على يد فريق البحث في الإدارة العامة للثروة السمكية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الزراعة #المحيط الهادي #سمكة شراع البنغر #مركب جر

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