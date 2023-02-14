تستحوذ مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ اليوم في دوري أبطال أوروبا على اهتمام كبير بين جماهير كرة القدم حول العالم.

ويخوض باريس سان جيرمان الفرنسي، المثقل بالإصابات وأزمة نتائج، تحديا صعبا عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دأب سان جيرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن ميونيخ في السنوات الاخيرة في المسابقة القارية العريقة، فحسم البافاري نهائي عام 2020 بهدف وحيد في البطولة المجمعة في البرتغال بسبب تداعيات فيروس كورونا، وثأر فريق العاصمة في الموسم التالي مجردًا بايرن من لقبه في ربع النهائي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بث مباشر

وإذا كان النادي الباريسي في قمة مستواه في مواجهاته الاخيرة للنادي البافاري، فإنه ليس كذلك في مواجهة الغد التي يدخلها تحت ضغط كبير وتحديداً مدربه كريستوف غالتييه بسبب العروض والنتائج المخيبة، بالاضافة إلى الشك الذي يحوم حول مشاركة نجميه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

مني فريق العاصمة بخسارتين متتاليتين، الأولى أمام غريمه مرسيليا 1-2 أخرجته من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، والثانية أمام موناكو 1-3 في الدوري سمحت للفريق المتوسطي بتقليص الفارق إلى خمس نقاط بينهما.

يقع الضغط بقوة على غالتييه بالنظر إلى أن هذه المباريات الأوروبية الكبيرة هي التي تحدد كل موسم لسان جيرمان.

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لايك وريتويت , فضلوها المباراة كاملة https://t.co/S15qqYZcdF — بث مباشر بجودة عالية (@SPLHD01) February 14, 2023

تعاقد سان جيرمان مع غالتييه من أجل تحقيق ما فشل فيه جميع أسلافه وهو باكورة ألقابه في المسابقة الاهم وهو الهدف الرئيس لملاكه القطريين منذ استحواذهم عام 2011، آخرهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خصوصا بعد إقناع النجم مبابي بتمديد عقده بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

وخرج سان جيرمان من ثمن النهائي الموسم الماضي على يد ريال مدريد وذلك للمرة الرابعة في المواسم الستة الأخيرة (خرج على يد ريال في عام 2018 أيضا وامام برشلونة في 2017 ومانشستر يونايتد الانكليزي عام 2019).

في السنوات الماضية، تعرض الفريق لإصابات في لحظات غير مناسبة، حيث أصيب نجمه البرازيلي بكسر في مشط القدم قبل مواجهة ريال مدريد في 2018 واستبعد من مواجهتي ثمن النهائي ضد مانشستر يونايتد في العام التالي، والأمر ذاته حصل معه في الموسم الماضي إيابا ضد العملاق الملكي.

لكن مهمة غالتييه ورجاله لن تكون سهلة أمام فريق بافاري استعاد توازنه بثلاثة انتصارات مدوية علة مضيفيه ماينتس 4-صفر في مسابقة الكأس وفولفسبورغ 4-2 وضيفه بوخوم 3-صفر في البوندسليغا.

ورغم ذلك، ابدى مدربه يوليان ناغلسمان قلقه بشأن أداء فريقه ضد بوخوم، وقال "كانت هناك حركة قليلة جدا، إذا لعبنا بهذه الطريقة الثلاثاء، فلن نذهب إلى أبعد من ذلك (ثمن نهائي دوري الأبطال)".

وحذَّر ناغلسمان تشكيلته الأساسية بأن "المستوى تحسن فقط بعد الدقيقة 60 (عندما) أجرى تبديلات. علينا أن نتحسن قبل يوم الثلاثاء".

ويدرك ناغلسمان جيدا نجاحه المحلي لن يشفع له في البقاء على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري الذي يجعل مسؤولوه المسابقة القارية العريقة على رأس أولوياتهم تمامًا مثل نظرائهم في سان جيرمان.

المصدر / وكالات