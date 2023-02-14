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منخفض جوي يضرب فلسطين غدًا الأربعاء

14 فبراير 2023 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، إنّ البلاد ستتأثر بمنخفض جوي سريع وشديد البرودة، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضح العلامي خلال تصريحات صحفية، أنّ انحفاضًا ملموسًا سيطرأ على درجات الحرارة، لذا يكون الطقس باردًا جدًّا وغائمًا جزئيًّا الى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية غالبًا خفيفة ومتقطعة من الأمطار في عدة مناطق، وتهب رياح نشطة، وتصبح الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية.

وبيّن الراصد أنّ الطقس يوم الخميس يكون باردًا جدًّا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في العديد من المناطق حتى ساعات المساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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