فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتلة الصحفي تدعو لمقاطعة إعلام الاحتلال

الاحتلال يعتزم بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

هل تنوي وزارة التربية والتعليم حذف أجزاء من المنهاج الفلسطيني؟

طرق فعالة لتسريع الشفاء من الإنفلونزا

من هي الفتاة التي ظهرت في طوابع البريد بكوريا الشمالية؟

تخريج 1360 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم في غزة

تعرَّف على سلاح دورتموند في مباراته أمام تشيلسي

الدعليس يعود إلى غزة بعد زيارة قصيرة للقاهرة

شباب رفح وخدمات النصيرات يشعلان المنافسة على اللقب والهبوط في الممتازة

توتُّر يسود سجن "نفحة" بعد استفزازات السجانين

عقب اعتقال شباب بتهمة التحريض

كتلة الصحفي تدعو لمقاطعة إعلام الاحتلال

14 فبراير 2023 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
...

دعت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى مقاطعة الإعلام الإسرائيلي وعدم إجراء مقابلات أو لقاءات صحفية مع أيّ وسيلة إعلامية تابعة للاحتلال.

وأكدت الكتلة في بيانها، أنه في الوقت الذي يلتحم فيه الشبان الفلسطينيون مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة، في معركة هي الأشرس منذ عقود تُواصل سلطات الاحتلال محاولاتها لكسر إرادة المنتفضين من خلال استخدام شتى الوسائل والطرق، التي كان آخرها اعتقال 4 مقدسيين بتهمة التحريض ودعم (الإرهاب) والرغبة بالشهادة عقب مقابلات تلفزيونية أجراها الشبان مع مراسلين وصحفيين يتبعون للقنوات الصهيونية.

اقرأ أيضًا: الهيئة الإسلامية العليا تُحمّل الاحتلال تبعات التحريض على الشيخ "صبري"

وأشارت إلى أنّ هذا النهج الإجرامي يجد فيه الاحتلال ضالته لكشف الستار عن الشباب الثائر الذين يقفون سدًّا منيعًا أمام عدوانه المستمر في الضفة المحتلة ومدنها، مستخدمًا القنوات الإعلامية كوسيلة لإسقاطهم واعتقالهم واغتيالهم.

وأضحت أنّ هذه السياسة الجديدة تؤكد أنّ منظومة الإعلام داخل الكيان هي جزء من المعركة، ولا تختلف عما تمارسه المنظومة السياسة والأمنية الصهيونية.

اقرأ أيضًا: هاكرز إيرانيون يسيطرون على صفحة قناة "كان 11" العبرية

وشددت الكتلة على ضرورة مقاطعة الإعلام الصهيوني بجميع وسائله ومكوناته والتنبيه من خطورة وتداعيات هذه المقابلات الصحفية.

ودعت المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية للاستمرار في فضح جرائم الاحتلال وكشف مخططاته العبثية، ومواصلة إسناد ودعم القضية والحقوق والثوابت الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الضفة #إعلام الاحتلال #الشباب الثائر #الإعلام الإسرائيلي #مةاجهات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة