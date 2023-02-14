الاحتلال يعتزم بناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

تعتزم حكومة الاحتلال بزعامة "بنيامين نتنياهو" المصادقة على 43 مخططًا، سيبنى بموجبها 9409 وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، وذلك استكمالًا لخطة الحكومة لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية.

وأشارت قناة "كان 11" إلى أنّ المخططات ستشمل بناء 1000 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و 400 وحدة أخرى في "كريات أربع"، و 400 في مستوطنة "نتيف هأفوت"، بالإضافة إلى 100 وحدة سكنية في مستوطنة "ألون موريه"، و212 في "ريحاليم" و380 في "كدوميم".

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وبحسب المخططات التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية فإنه سيتم بناء 32 وحدة استيطانية في "نوكديم"، إلى جانب شرعنة البؤرة الاستيطانية "ميتساد" وتوسيعها بـ 120 وحدة استيطانية جديدة، و60 وحدة استيطانية في "ألون شفوت"، و100 في "ألون موريه" و179 في "عيناف"، و100 في "مفو حورون"، و90 في "دولف"، و189 في "زيت رعنان"، و100 في "سنسانة" و45 في "فيريد يريحو".

وضِمن الخطط التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، بناء 32 وحدة سكنية في "تبواح"، و74 في "تسوفيم"، و409 في "معالي عاموس"، و114 في "ريمونيم"، و96 في "عيمانوئيل"، و433 في "نتيف هأفوت".

وتشمل المخططات أيضًا بحسب القناة توسيع بؤر استيطانية عشوائية ومعزولة في عمق الضفة، ويأتي الإعلان عن هذه المخططات في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على تسع بؤر استيطانية عشوائية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "الحديث يدور عن تصاريح بناء واسعة للغاية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وذكرت أنّ الخطة ستعمل على انتشار كبير في كل المناطق المصنفة "ج"، والتي لا توجد نية لدى الحكومة للموافقة على خطط بناء للفلسطينيين فيها.

المصدر / وكالات