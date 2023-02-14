هل تنوي وزارة التربية والتعليم حذف أجزاء من المنهاج الفلسطيني؟

تحدث مدير عام الامتحانات والقياس في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، عن آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، من حيث تأثير إضرابات المعلمين عليها وطبيعة المنهج المقرر للعام الجاري.

وقال عواد في تصريحات لوكالة "سبق24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنّ الوزارة تُحذّر من استمرار إضراب المعلمين غير القانوني والشرعي، حسب قوله.

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وأوضح أنّ استمرار إضراب المعلمين قد يؤثر على طبيعة امتحانات الثانوية عن العام الجاري، لافتًا إلى أنهم يطالبون بحلّ تلك الإشكالية والعودة والاستمرار في العملية التعليمية.

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وبشأن طبيعة المنهج المقرر وإمكانية حذف أجزاء منه، كشف عواد أنّ الحذف ليس الحل في التعامل مع المنهج المقرر لطلبة التوجيهي، والوزارة لديها خيارات كثيرة في حال استمر إضراب المعلمين الذي سيؤثر سلبًا على الطلبة.

وبيّن أنّ الوزارة في انتظار حلّ أزمة الإضراب ومن ثم سيُحدّد طبيعة قرار الوزارة بشأن امتحانات الثانوية.

المصدر / فلسطين أون لاين