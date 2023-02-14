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صورة من هي الفتاة التي ظهرت في طوابع البريد بكوريا الشمالية؟

14 فبراير 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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أصدرت سلطات كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة طوابع بريدية تظهر فيها ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، كيم جو أيه.

ونشر مكتب البريد الكوري الشمالي، اليوم صورًا لـ 8 طوابع، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير/شباط، الجاري.

وتحمل الطوابع الجديدة صور تفقُّد كيم جونج أون لإطلاق صاروخ "هواسونج-17" الباليستي العابر للقارات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

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وتضم الطوابع الثمانية، 5 طوابع يظهر فيها كيم جونج أون وابنته "كيم جو أيه" معًا، وطابعين يُظهران الصاروخ فقط، وطابعًا واحدًا يُظهر كيم جونج أون فقط.

وفي الطوابع، تمشي "كيم جو أيه" مع الزعيم الكوري ويظهر من خلفهما الصاروخ، بينما هي ممسكة بيد والدها، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي.

وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "كيم جو أيه" في طوابع.

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وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن صور "كيم جونج أون" أثناء تفقُّده مع "كيم جو أيه" لاختبار إطلاق "هواسونج-17"، قائلة إنّ "كيم جونج أون" أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.

ويأتي إصدار الطوابع التي تُظهر "كيم جو أيه" وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية لتقديس شخصية ابنة الزعيم.

المصدر / وكالات
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