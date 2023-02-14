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بالفيديو والصور تخريج 1360 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم في غزة

14 فبراير 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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خرّجت دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة، 1360 حافظًا وحافظةً من الطلبة الجدد الذين أتمّوا حفظ كتاب الله في عام 2022، بينهم أطفال صغار ومسنُّون.

وقال مدير عام دار القرآن الكريم والسنة بغزة د. بلال عماد: "اليوم نُتوّج هذه الإنجازات والجهود على مدار عام كامل وهو يوم ثمرة وتكريم لأهل القرآن"، متابعًا: "هذا التوفيق العظيم من الله ما كان ليكون لولا توفيقه وعنايته".

وأكد على أنه بهذا الفوج الجديد من حفظة كتاب الله نسعى لتوجيه بوصلة المسلمين نحو غزة العزة صاحبة الوجه القرآني وصفوة الحُفّاظ.

واستكمل: "نقول للأمة إننا بالقرآن أقوى من قُوى الشرق التي تتربّص بالجيل المبارك، ونعكف على إعداد جيل النصر والتحرير لأقصانا ولأراضينا المحتلة".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القرآن الكريم

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