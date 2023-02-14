تعرَّف على سلاح دورتموند في مباراته أمام تشيلسي

يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني نادي تشيلسي الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء، على أمل استعادة الاستقرار الغائب عن الفريق والذي أعاق فرصه في حصد اللقب خلال السنوات الأخيرة.

ويخوض دورتموند الذي دخل فترة التوقف الشتوية بخسارتين متتاليتين مُتخلّفًا بتسع نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، المباراة بعد ستة انتصارات على التوالي مُقلّصًا الفارق مع النادي البافاري إلى ثلاث نقاط.

تلك الاستفاقة القوية كان أساسها عودة العديد من لاعبي النادي الأساسيين من الإصابة، ومنهم نجم الفريق العاجي سيباستيان هالر الذي انتقل إليه صيفًا وغاب عن النصف الأول من الموسم بسبب سرطان الخصية.

قال المدير الرياضي للنادي الألماني سيباستيان كيل الإثنين "إنه (هالر) جزء من الأُحجية الذي للأسف افتقدناه طويلًا".

وأضاف أنّ "سيباستيان هالر وهو بكامل لياقته، لا يُغني فريقنا بسجلّه فحسب، بل بشخصيته أيضًا. لقد انتظرناه بشوق، لقد كان يعمل من أجل ذلك لفترة طويلة نحن وإياه سعداء بعودته".

المصدر / وكالات