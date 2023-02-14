صراع بين برشلونة وأرسنال على مهاجم برازيلي

قالت تقارير صحفية إن أرسنال الإنجليزي انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، فيتور روكي.

ويُصنف روكي (17 عامًا) ضمن أبرز المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم البرازيلية، وقد شارك مؤخرًا في تتويج منتخب البرازيل للشباب بلقب بطولة كوبا أمريكا تحت 20 عامًا في كولومبيا.

وارتبط اسم اللاعب إعلاميًا، خلال الأسابيع الماضية، بإمكانية الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، قبل أن يذكر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، نقلًا عن تقارير صحفية، خبر استهداف أرسنال التوقيع مع اللاعب البرازيلي الشاب.

بدوره، قال رئيس أتلتيكو باراناينسي، ماريو سيلسو بيتراليا، في تصريح صحفي أبرزه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هناك سباق للتعاقد مع روكي. أندية أوروبية كبيرة تريده، وقد تلقينا عروضًا، لكن لا تزال (هذه العروض) بعيدة عما نريده لبيع فيتور".

وعلّق رومانو على حديث رئيس النادي البرازيلي، بقوله: "برشلونة يضع فيتور روكي على طاولته، لكن هناك أندية إنجليزية مهتمة أيضًا".

المصدر / وكالات