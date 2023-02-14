فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرَّف على سلاح دورتموند في مباراته أمام تشيلسي

الدعليس يعود إلى غزة بعد زيارة قصيرة للقاهرة

شباب رفح وخدمات النصيرات يشعلان المنافسة على اللقب والهبوط في الممتازة

توتُّر يسود سجن "نفحة" بعد استفزازات السجانين

صراع بين برشلونة وأرسنال على مهاجم برازيلي

بمميزات رهيبة.. غوغل تطلق تحديثًا جديدًا لمتصفح كروم

اكتشاف تابوت رصاصي في المقبرة الرومانية

سبب غياب كروس عن مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

توقعات بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد محمود العايدي

بمميزات رهيبة.. غوغل تطلق تحديثًا جديدًا لمتصفح كروم

14 فبراير 2023 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
...

أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح chrome، حمل معه العديد من الميزات المهمة للمستخدمين.

وتبعًا لغوغل فإنّ نسخة chrome 110 تمنح مستخدمي الحواسب الكثير من الميزات الجديدة، منها ميزات الأمان التي تسمح لهم باعتماد المصادقة البيومترية لحماية بياناتهم، كالاعتماد على خاصية حماية بيانات التصفح عبر بصمة الإصبع إن كان الحاسب يُوفّر هذه الميزة.

ومع التحديث الجديد أيضًا تم إصلاح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن سابقًا استغلالها للوصول إلى حواسب المستخدمين أو بيانات تصفحهم على الإنترنت، كما أصلحت الثغرات المرتبطة ببروتوكولات الاتصال WebRTC وتقنيات JavaScript.

اقرأ أيضًا: ثغرة أمنية خطرة في كروم قد تؤثر في مليارات المستخدمين

إضافة إلى ذلك يدعم الإصدار الجديد Nvidia RTX Video Super Resolution المتوفرة في بطاقات إنفيديا الرسومية من فئة GeForce RTX التي تتيح رفع جودة مقاطع الفيديو وتحسين عرض الصور والفيديوهات أثناء تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة.

ويمنح التحديث الجديد مستخدمي الحواسب أيضًا إمكانيات أكبر للتحكم بنوافذ صفحات الويب ونوافذ البرامج المشغلة على أجهزتهم، إذ يمكن للمستخدم تشغيل الألعاب عبر الإنترنت في نوافذ منفصلة كي لا تتداخل هذه النافذة مع نوافذ صفحات الويب المفتوحة.

اقرأ أيضًا: هذه الطرق لتحديث متصفح غوغل حماية لجهازك

وأشارت غوغل إلى أنّ الإصدار الجديد لن يعمل مع نسخ ويندوز القديمة مثل Windows 7 و 8.1 كون مايكروسوفت توقفت عن دعمها تقنيًّا، وسيتوافق مع جميع إصدارات Windows 10 و Windows 11 ، وسيُحمّل هذا التحديث تلقائيًّا لدى بعض المستخدمين، أو يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي لـ chrome.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#غوغل #تحديثات جديدة #متصفح chrome #تطبيقات جديدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة