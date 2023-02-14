سبب غياب كروس عن مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

أكد الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز أن النجم الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد يعاني من الحمى، نتيجة التهاب في المعدة، وذلك قبل مواجهة "النادي الملكي" ضد إلتشي، مساء غد الأربعاء في الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سانشيز في منشور له عبر موقع "تويتر": توني كروس مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء ويعاني من الحمى منذ يومين، مشيرًا إلى أنه "يكاد يكون من المستحيل على كروس أن يلعب ضد إلتشي".

وانضم كروس إلى قائمة المصابين بنادي ريال مدريد، والتي تضم كلًّا من حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه المهاجم إدين هازارد، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي.

ويسعى ريال مدريد العائد من المغرب متوجًا بطلًا لكأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي 5-3 في المباراة النهائية، إلى تقليص فارق الـ11 نقطة مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني بـ56 نقطة، وذلك لإنعاش حظوظه في الاحتفاظ بلقبه المحقق الموسم الماضي.

أمّا إلتشي، الذي يتذيل ترتيب الدوري الإسباني، برصيد تسع نقاط فقط، فقد حقق فوزه الأول الموسم الجاري بالجولة الماضية، بعدما تفوق على فياريال بنتيجة 3-1، ويأمل أن يواصل الاستفاقة على حساب ريال مدريد.

المصدر / وكالات