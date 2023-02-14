فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توتُّر يسود سجن "نفحة" بعد استفزازات السجانين

صراع بين برشلونة وأرسنال على مهاجم برازيلي

بمميزات رهيبة.. غوغل تطلق تحديثًا جديدًا لمتصفح chrome

اكتشاف تابوت رصاصي في المقبرة الرومانية

سبب غياب كروس عن مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

توقعات بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد محمود العايدي

الحركة الأسيرة: من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء سنرد بمعركة الحرية أو الاستشهاد

نقابة "سائقي الأجرة" تناقش مع "النقل والمواصلات" عدة قضايا جوهرية

النائب أبوراس: قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية ستجلب عليه الخراب

توقعات بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

14 فبراير 2023 . الساعة 16:31 بتوقيت القدس
...

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، "إنه من المتوقع أن يتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري".

وأكد عثمان، في تصريحات صحفية، أنّ أموال مخصصات الشؤون الاجتماعية موجودة بالبنوك بحساب خاص تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن صرفها لأيّ التزامات أخرى.

ولفت إلى أنّ ما يُعيق تحديد موعد صرفها هو اقتطاع جزء من أموال المقاصة، والحكومة تنتظر توفير الجزء المتبقي من قيمة المخصصات لصرفها.

وأشار عثمان، إلى أنّ وزارة المالية هي الجهة الوحيدة والمُخوّلة لتحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، متوقعًا صرفها خلال الشهر الجاري كحدٍّ أقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #فلسطين #الاتحاد الأوروبي #وزارة المالية #المنحة القطرية #محمد العمادي #البنوك الفلسطينية #شادي عثمان #مخصصات الشؤن الاجتماعية #صرف 100دولار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة