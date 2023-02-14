توقعات بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، "إنه من المتوقع أن يتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري".

وأكد عثمان، في تصريحات صحفية، أنّ أموال مخصصات الشؤون الاجتماعية موجودة بالبنوك بحساب خاص تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن صرفها لأيّ التزامات أخرى.

ولفت إلى أنّ ما يُعيق تحديد موعد صرفها هو اقتطاع جزء من أموال المقاصة، والحكومة تنتظر توفير الجزء المتبقي من قيمة المخصصات لصرفها.

وأشار عثمان، إلى أنّ وزارة المالية هي الجهة الوحيدة والمُخوّلة لتحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، متوقعًا صرفها خلال الشهر الجاري كحدٍّ أقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين