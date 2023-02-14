نقابة "سائقي الأجرة" تناقش مع "النقل والمواصلات" عدة قضايا جوهرية

ناقشت نقابة "سائقي الأجرة" في قطاع غزة، مع وزارة النقل والمواصلات والجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا جوهرية، وسلمتها مجموعة من المطالب المهمة.

وأهابت نقابة "سائقي الأجرة" بوكيل وزارة النقل والمواصلات بغزة اللواء صلاح الدين أبو شرخ ، تثبيت قيمة الترخيص المخفضة بنسبة 50% للمركبات العمومية بشكل دائم.

وسلم رئيس النقابة رزق خلف لوكيل الوزارة، مطالب السائقين والتي تضمنت إعفاء سائقي الأجرة والعمومي من الضرائب المفروضة على المركبات العمومية.

بدوره، أكد أبو شرخ الذي استقبل وفد النقابة بمقر الوزارة بمدينة غزة، أن "النقل والمواصلات" ستعمل على دراسة مطالبهم، والاستجابة لها كما فعلت خلال حملات التخفيض السابقة التي جاءت استجابة لمطالب النقابة بهدف التخفيف من الواقع الصعب للسائقين.

وحضر اللقاء، رئيس قطاع الترخيص بالوزارة معين قويدر، ومدير عام الترخيص د. أيمن راضي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أنيس عرفات، ومدير مكتب الوكيل ياسر فرحان، فيما ضم وفد النقابة أعضاء مجلسها: أسامة العويطي، وإبراهيم فياض، وموسى المطوق.

وتضمنت المطالب أيضاً، ضبط قطاع النقل العمومي وايقاف المركبات الملاكي من العمل في النقل العمومي، وإلزام مركبات المكتب بالعمل فقط في مكاتب النقل الخاصة (التاكسي)، وكذلك إلزام ملزمي المواقف العامة بخفض قيمة المبلغ المحصل على ألا تتجاوز (1) شيقل، وتوفير أماكن أو مواقف آمنة للسائق للتحميل والتنزيل في المفترقات الحيوية.

المصدر / فلسطين أون لاين