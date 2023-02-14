النائب أبوراس: قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية ستجلب عليه الخراب

أكد نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية مروان أبو راس أن قرارات حكومة الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة سيجلب عليها الخراب، مشدّداً على أن إقامة المستوطنات يُعد انتهاكًا صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية وأن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية.

وقال في تصريحات صحفية:" إن الجميع يقر ويؤكد على أن هذه الحكومة الصهيونية فاشية ونازية ومتطرّفة لم تعهد دولة الاحتلال اللقيطة مثلها وبهذه القرارات والمصادقات ستجلب على نفسها الويلات وعلى مستوطنيها الخراب، لأن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إضافة إلى أنَّ المؤسسات الدولية ترفض جميع الإجراءات التي تقيمها هذه الحكومة الفاشية النازية".

وأوضح أبوراس أن قرارات هذه الحكومة تمثّل قرارات تدمير ذاتي لها و ستجلب عليها كل أسباب الثورة وهو ما تؤكده العمليات الفدائية التي لم يستطع جميع الأجهزة الإسرائيلية التنبؤ بها، وأن المنطقة مقبلة على مرحلة لم يعرفها العدو الإسرائيلي من قبل.

وأضاف:" إن حيفا وعكا ويافا والنقب وكذلك المثلث والجليل كلها مناطق فلسطينية وكل من عليها من الاحتلال دخيل فما بالنا بالمستوطنات فهي حسب القانون الدولي الذي لم ينصفنا أصلاً هي أراضٍ فلسطينية".

وأشار أبو راس لأهمية مقاطعة منتجات المستوطنات من قبل العديد من الدول في العالم، مشدّداً على أن كل الأرض فلسطينية كانت وستبقى للفلسطينيين ولا حق لهذه الدولة اللقيطة بذرة تراب من ترابها.

المصدر / فلسطين أون لاين