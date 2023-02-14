مرداوي: أبناء شعبنا يسيرون باتجاه الخلاص من المحتل الإسرائيلي

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، إن انتهاكات الاحتلال ومخططاته المتواصلة تضاعف من الغضب الفلسطيني، وأبناء شعبنا يسيرون باتجاه الخلاص من هذا المحتل بالمقاومة لإجباره على الرحيل عن أرضنا ومقدّساتنا.

وأضاف مرداوي في تصريح له وصل نسخة عنه " "، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم في جميع أنحاء فلسطين ويضاعف من انتهاكاته، ولكن الشعب الفلسطيني بإرادته وعزيمته سينتصر في النهاية.

وأشار إلى أن الاحتلال سيبقى يوسّع ويعمّق احتلاله إذا لم يُضغط عليه بالمواجهة والتحدي، معتبرًا أن استمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سيؤدّي لتصعيد الأحداث، وسيواجه بالعمليات البطولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعملون على مضاعفة الجهد المقاوم وتوسيعه وتعميقه للضغط على الاحتلال والرد على جرائمه.

وأردف: "حركة حماس هي الدرع الحصين للمقاومة وستساند المقاومين وتحميهم"، لافتًا إلى أن "موقف الحركة ثابت ومؤيّد للوحدة الوطنية على أساس مضاعفة التصعيد في وجه الاحتلال والتصدّي لانتهاكاته وعدم الذهاب بأمور ليس لها صلة بشعبنا ولا تحمي مساره".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصاعدًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، ومواجهة انتهاكاته واقتحاماته المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين