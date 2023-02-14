مطلوب محاسب للعمل في شركة البرق للخدمات التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة البرق للخدمات التجارية/ غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب.

المؤهلات المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس محاسبة وبمعدل لا يقل عن 80% من جامعة معترف بها.

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة.

المهارات المطلوبة :

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

- معرفة ممتازة ببرنامج الأصيل.

- إجادة استخدام برامج الأوفيس خاصة الإكسل.

- خبرة في اصول الصرف والسندات الداعمة.

- القدرة على التحصيل الميداني.

- إجادة إعداد الموازنات والميزانيات.

- المعرفة الجيدة بالمطالبات المالية والتحصيلات.

- لديه خبرة في مجال التسويات النقدية والبنكية وغيرها.

- العمل تحت الضغط.

- القدرة على التفاوض مع الزبائن.

طريقة التسجيل:

- على من يجد بنفسه المهارات المطلوبة إرسال السيرة الذاتية الى الايميل التالي:

[email protected]

- علماً ان اخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 16/2/2023