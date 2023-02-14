مطلوب محاسب للعمل في شركة البرق للخدمات التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة البرق للخدمات التجارية/ غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب.
المؤهلات المطلوبة:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس محاسبة وبمعدل لا يقل عن 80% من جامعة معترف بها.
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة.
المهارات المطلوبة :
- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
- معرفة ممتازة ببرنامج الأصيل.
- إجادة استخدام برامج الأوفيس خاصة الإكسل.
- خبرة في اصول الصرف والسندات الداعمة.
- القدرة على التحصيل الميداني.
- إجادة إعداد الموازنات والميزانيات.
- المعرفة الجيدة بالمطالبات المالية والتحصيلات.
- لديه خبرة في مجال التسويات النقدية والبنكية وغيرها.
- العمل تحت الضغط.
- القدرة على التفاوض مع الزبائن.
طريقة التسجيل:
- على من يجد بنفسه المهارات المطلوبة إرسال السيرة الذاتية الى الايميل التالي:
- علماً ان اخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 16/2/2023