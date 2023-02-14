رئاسة "التشريعي" تزور الأسير المحرّر "الصعيدي"

زار وفد من المجلس التشريعي برئاسة أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرّر عوض زكي الصعيدي، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمعتقل منذ فبراير2004، لتهنئته بالحرية والإفراج عنه بعد اعتقال دام 19سنة في سجون الاحتلال.

وشارك في الزيارة النواب: عبد الرحمن الجمل، سالم سلامة، وجميلة الشنطي، ويحيى العبادسة، ومحمد فرج الغول، ويوسف الشرافي، وبحضور الأمين العام للمجلس ثروت البيك، والإدارة العليا للمجلس التشريعي.

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بدوره، قال بحر: إن "جرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجونه، تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية، وتخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية"، مشدّداً أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يتركوا الأسرى وحدهم في مواجهة بطش وجرائم الاحتلال.

وأضاف: إن "ما يتعرض له الأسرى من جرائم داخل سجون الاحتلال يستدعي تدخلاً محلياً ودولياً عاجلاً لنصرتهم ودعم قضيتهم العادلة"، موضحاً أن قضية الأسرى ستبقى على سلّم أولويات واهتمام المجلس التشريعي.

وأشاد بحر بصمود الأسرى الأسطوري في سجون الاحتلال والذي يدل على إيمانهم الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية.

من جهته، شكر المحرّر الصعيدي رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على زيارته واهتمام المجلس التشريعي بقضايا ومعاناة الأسرى المستمرة، آملاً أن يتحرّر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين