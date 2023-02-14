وظيفة شاغرة في جامعة الأزهر - غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف بعقد سنوي للعمل كمساعد مدير مالي في الدائرة المالية.
شروط التسجيل:
- شهادة الماجستير في العلوم المالية والإدارية وشهادة CPA الدولية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في الإدارة المالية والتحليل المالي كحد أدنى.
- القدرة على إعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية للتدقيق.
- القدرة على تخطيط وتوجيه جهود العاملين في الدائرة المالية.
- إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
- الإشراف على مجمل العمليات والأنشطة الحسابية في الدائرة المالية.
- القدرة على إعداد التقارير المالية المطلوبة وذلك وفق الأنظمة والتعليمات في الجامعة.
- تحليل الأنشطة والبيانات المالية اليومية والشهرية والفصلية والسنوية للجامعة.
- المساهمة في عمليات التخطيط المالي الفصلي والسنوي للجامعة.
- القدرة على إعداد الموازنات السنوية والإشراف عليها.
- الدراية الكاملة في القوانين الضريبية في فلسطين.
- إتقان العمل على أنظمة المحاسبة العالمية.
- الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL.
- القدرة على العمل بروح الفريق واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة.
طريقة التسجيل :
- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- ينتهى التسجيل بتاريخ 28/2/2023م
- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه