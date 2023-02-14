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وظيفة شاغرة في جامعة الأزهر - غزة

14 فبراير 2023 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف بعقد سنوي للعمل كمساعد مدير مالي في الدائرة المالية.

شروط التسجيل:

- شهادة الماجستير في العلوم المالية والإدارية وشهادة CPA الدولية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في الإدارة المالية والتحليل المالي كحد أدنى.

- القدرة على إعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية للتدقيق.

- القدرة على تخطيط وتوجيه جهود العاملين في الدائرة المالية.

- إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- الإشراف على مجمل العمليات والأنشطة الحسابية في الدائرة المالية.

- القدرة على إعداد التقارير المالية المطلوبة وذلك وفق الأنظمة والتعليمات في الجامعة.

- تحليل الأنشطة والبيانات المالية اليومية والشهرية والفصلية والسنوية للجامعة.

- المساهمة في عمليات التخطيط المالي الفصلي والسنوي للجامعة.

-  القدرة على إعداد الموازنات السنوية والإشراف عليها.

- الدراية الكاملة في القوانين الضريبية في فلسطين.

- إتقان العمل على أنظمة المحاسبة العالمية.

- الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL.

- القدرة على العمل بروح الفريق واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة.

طريقة التسجيل :

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- ينتهى التسجيل بتاريخ 28/2/2023م

- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه

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