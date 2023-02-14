انقطاع التيار الكهربائي عن نصف دولة كوبا دون سابق إنذار

انقطع التيار الكهربائي عن نصف أراضي الدولة الكوبية بسبب عطل طرأ على الشبكة، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء، وذلك بعد نحو خمسة أشهر على انهيار للشبكة أغرق البلاد بأسرها في العتمة.

وأعلن "الاتحاد الوطني للكهرباء" أنّ "عطلاً طرأ على شبكة الكهرباء بين مدينتي سانتي سبيريتوس (وسط) ونويفيتاس ممّا "أدّى إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي بالكامل في المنطقة الشرقية الوسطى" للبلاد.

وأوضح في بيان له، أنّ التيار انقطع عن سبع من مقاطعات البلاد الـ15.

ومنذ العام 2022 تواجه كوبا أزمة طاقة حادّة بسبب تدهور أوضاع المحطات الكهربائية الثماني في البلد، وهو ما يؤدّي إلى أعطال متكرّرة أو توقف التغذية لإجراء الصيانة.

وفي 27 أيلول/سبتمبر وعلى أثر الإعصار إيان الذي ضرب غرب البلاد، انقطع التيار الكهربائي عن كامل الجزيرة ما أغرق 11,1 مليون كوبي في العتمة.

المصدر / وكالات