"حماس" تنعى الشهيدين العايدي وأبو عرام وتدعو لصدِّ عدوان الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الشهيدين محمود العايدي (17 عاماً) وهارون أبو عرام (25 عاماً)، داعية لمواصلة النفير وصدِّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي: "نتوجه بالتعزية لذوي الشهيدين، وندعو أبناء شعبنا لمواصلة النفير لصدِّ عدوان الاحتلال الهمجي، والوقوف صفًّا موحدًا أمام تصاعد وتيرة الإجرام الصهيوني في كل أنحاء الوطن، وفي القلب منه القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرّض لهجمة استيطانية تهويدية شرسة".

وكان الشهيد محمود ماجد محمد العايدي (17 عامًا)، ارتقى متأثّرًا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في أثناء اقتحامها مخيم الفارعة بطوباس، اليوم، أما الشهيد هارون رسمي يوسف أبو عرام (25 عامًا)، فارتقى متأثراً بجراح أصيب بها قبل نحو سنتين، برصاص قوات الاحتلال في مسافر يطا، أدّت حينها إلى إصابته بشلل رباعي وبتر في الساق.

المصدر / فلسطين أون لاين