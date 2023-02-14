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"القانونية" في التشريعي تناقش عدداً من مشاريع القوانين والتعديلات

14 فبراير 2023 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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اجتماع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، عدداً من مشاريع القوانين، والتعديلات، والقضايا التي تخص عملها

جاء ذلك خلال اجتماعٍ دوريٍ عقدته اللجنة القانونية، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرّرها النائب مشير المصري، وأعضائها النائب مروان أبو راس، والنائب يونس الأسطل، والنائب محمد شهاب.

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ومن بين القوانين التي تمت مناقشتها، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون معدّل لقانون المخدّرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، تمهيداً لعرضه بالقراءة الثانية على المجلس التشريعي.

كما ناقشت مشروع قانون معدّل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية تمهيداً لإحالته للجنة الصياغة.

وفي السياق، أحالت اللجنة القانونية، إلى اللجنة الشرعية مشروع قانون الصلح الجزائي لدراسته ومواءمته مع أحكام الشريعة.

وشرعت بالخطوات القانونية المتعلّقة بالمصادقة على التنسيب المرسل من الحكومة لأسماء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية.

كما أقرّت اللجنة تنظيم زيارات ميدانية لبعض الجهات؛ لمتابعة بعض القضايا التي تمس المجتمع الفلسطيني ومعالجتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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