استشهاد مواطن من يطا جنوب الخليل متأثرًا بإصابته قبل عامين

أعلنت وزارة الصحة في الضفة، استشهاد المواطن هارون أبو عرام من يطا جنوب الخليل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل نحو سنتين.

والشهيد أبو عرام أصيب بالشلل برصاصة جندي إسرائيلي في ١ يناير/ كانون الثاني، عام٢٠٢١.

وفي تفاصيل إصابة المواطن أبو عرام، فقد أطلق أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في أثناء محاولته منع الجنود من مصادرة مولد الكهرباء الذي اشتراه لعائلته التي تسكن خيمة وكهفاً، بعدما حرمها الاحتلال من بناء منزل من الطوب أو الحجر.

وعلى إثر ذلك، فقد هارون قدرته على التنفس بشكل طبيعي وأُصيب بشلل رباعي، وبقيت حالته الصحية في تدهور، حتى أُعلن عن استشهاده صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين