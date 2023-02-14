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بالصور الاحتلال يهدم 4 منازل لعائلة أبو عيش في عكا

14 فبراير 2023 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم 4 منازل لعائلة أبو عيش في عكا (أرشيف)

شرعت جرّافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم 4 منازل لعائلة أبو عيش، بمدينة عكا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

ووفق مصادر خاصة لـ ""، يعيش في المنازل المهدَّمة ما يزيد عن 20 فردًا.

والمنازل مقامة منذ أكثر من سبعين عامًا، كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات.

وتعود المنازل الأربعة لعائلة نظمي أبو عيش، وعائلة نبيل أبو عيش، وعائلة أحمد أبو عيش، وعائلة إيفا أبو عيش.

وتتذرّع سلطات الاحتلال بأن عملية الهدم جاء للبناء دون ترخيص.

ونشر نشطاء صورًا لمحاصرة شرطة الاحتلال المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان ووفرت الحماية للجرّافات والآليات خلال تنفيذها هدم المنازل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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