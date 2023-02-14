الاحتلال ينصب حاجزًا طيَّارًا على مفرق زعترة بسلفيت

قالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال نصبت صباح اليوم الثلاثاء، حاجزًا طيَّارًا لمخالفة مركبات المواطنين الفلسطينيين على حاجز زعترة شرق سلفيت وجنوب نابلس.

وأفادت المصادر المحلية أن شرطة الاحتلال نصبت الحاجز والكمائن في كلا المسارين على حاجز زعترة وأوقفت مركبات للمواطنين واحتجزوا بعضها.

وأشارت إلى أنَّ عناصر شرطة الاحتلال خالفت عددًا من المركبات الفلسطينية بمبالغ وصل بعضها لمئات الشواقل.

وتتعمّد شرطة الاحتلال وضع حواجز طيّارة ومفاجئة على طرق الضفة الغربية ومخالفة مركبات المواطنين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين