حالة رعب تضرب عموم نيوزيلندا جرّاء الإعصار العنيف الذي يضرب البلاد

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد، بسبب إعصار عنيف حرم أكثر من 100 ألف شخص من الكهرباء وتسبّب بفيضانات وانهيارات أرضية.

ووفق السلطات إنّ هذه "الأحوال الجوّية غير المسبوقة "تجلّت ليل الإثنين-الثلاثاء بهبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة على جزيرة الشمال.

وفي مؤتمر صحفي في أوكلاند، قال رئيس الوزراء كريس هيبكينز، إنّ "الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا أنّ "العديد من العائلات نزحت والكثير من المنازل محرومة من الكهرباء".

وأظهرت وسائل إعلام نيوزيلندية تضرّر عدد من المنازل بسبب سقوط أشجار عليها أو من جرّاء سيول الوحول والركام التي اجتاحتها.

كما وأسفرت انهيارات أرضية وفيضانات عن قطع طرقات ممّا أدّى إلى عزل سكّان.

واضطر عدد من السكّان للفرار من منازلهم سباحة طلباً للأمان.

وفي منطقة موريواي الساحلية قالت امرأة تدعى جين سكوت لقناة "تي في إن زد" التلفزيونية المحليّة إنّه "قرابة منتصف الليل، تلقّينا رسالة طوارئ تطلب منّا إخلاء منازلنا، كان الظلام دامساً والمطر لم يتوقّف عن الهطول، كان أمراً مرعباً".

وأضافت المرأة "سكوت" أنّها على الفور جمعت بعضاً من الضروريات واستعانت بمصباح يعمل على البطارية ولجأت إلى مركز إيواء محلّي.

وقدّرت السلطات سرعة الرياح في بعض المناطق بسبب الإعصار 140 كلم/ساعة، كما أدّى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 متراً.

وحذّر رئيس الوزراء من أنّه لا يزال "من السابق لأوانه تحديد" عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وأولئك المحرومين من الكهرباء أو الهاتف.

وبتقديرات الشركات المزوّدة للكهرباء فإنّ التيار انقطع عن أكثر من 100 ألف شخص.

وأكّد وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي أنّ "هذه أحوال جوّية غير مسبوقة تأثيرها هائل" في شمال البلاد خصوصاً إذ إنّها تسبّبت هناك بـ"فيضانات واسعة النطاق وبانهيارات أرضية وبقطع طرقات وبأضرار أخرى في البنى التحتية".



















المصدر / وكالات