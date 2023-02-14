حصيلة صادمة.. تركيا تكشف حصيلة المباني المهدّمة بسبب الزلزال

أعلنت السلطات التركية رسميًا، اليوم الثلاثاء، حصيلة صادمة للمباني المنهارة والخراب الذي لحق بالبنية السكنية جنوبي البلاد، إثر الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين، 6 فبراير/شباط 2023.

وراح ضحية الزلزال الآلاف في كل من الجنوب التركي وشمال غربي سوريا، بكارثة إنسانية لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

وبحسب وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم، فإن 41 ألفًا و791 بناءً انهارت أو تضررت في الولايات التركية الـ10 المتأثرة بالزلزال.

وقال قوروم إنه تم فحص مقاومة 307 آلاف و763 مبنى للزلزال في الولايات العشر.

وذكر حول حصيلة المباني المنهارة أنها تعني أن "ما يعادل قرابة 190 ألفاً و172 مسكناً ومكان عمل" تعرضت للدمار.

ونوه إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال في تركيا، عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر.

وقال كذلك إن العمل جارٍ على الأرض، فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن في المناطق المتضررة في الولايات العشر.

وأضاف: "آمل أن نبدأ أعمال البناء في جميع الولايات العشر في تركيا بشكل متزامن، بحلول نهاية الشهر (فبراير/شباط الحالي)".

وفي إعلان رسمي تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 37 ألفا.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا 31 ألفا و643 شخصًا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 5714، والمصابين إلى 7396.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

المصدر / وكالات