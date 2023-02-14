فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسرى يشرعون صباح اليوم في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية

"التوجيه السياسي" يٌكرم 17 نزيلًا من حفظة "القرآن" وأجزاء منه

حصيلة صادمة.. تركيا تكشف حصيلة المباني المهدّمة بسبب الزلزال

اتهام خطير لمالية رام الله "بسرقة" مخصصات منتفعي الشؤون الاجتماعية

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

"لكونه معتقل على ذمة المحافظ" قرار قضائي بالإفراج عن المطارد اشتية

العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

الاحتلال يهدم منزلين في "جبل المكبر" والأهالي ينتفضون

الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

نقاط الاحتكاك المحتملة بين نتنياهو وبايدن (2-2)

حصيلة صادمة.. تركيا تكشف حصيلة المباني المهدّمة بسبب الزلزال

14 فبراير 2023 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
...
حصيلة صادمة لعدد المباني المهدمة جراء زلزال تركيا

أعلنت السلطات التركية رسميًا، اليوم الثلاثاء، حصيلة صادمة للمباني المنهارة والخراب الذي لحق بالبنية السكنية جنوبي البلاد، إثر الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين، 6 فبراير/شباط 2023.

وراح ضحية الزلزال الآلاف في كل من الجنوب التركي وشمال غربي سوريا، بكارثة إنسانية لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

وبحسب وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم، فإن 41 ألفًا و791 بناءً انهارت أو تضررت في الولايات التركية الـ10 المتأثرة بالزلزال.

وقال قوروم إنه تم فحص مقاومة 307 آلاف و763 مبنى للزلزال في الولايات العشر.

وذكر حول حصيلة المباني المنهارة أنها تعني أن "ما يعادل قرابة 190 ألفاً و172 مسكناً ومكان عمل" تعرضت للدمار.

ونوه إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال في تركيا، عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر.

وقال كذلك إن العمل جارٍ على الأرض، فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن في المناطق المتضررة في الولايات العشر.

وأضاف: "آمل أن نبدأ أعمال البناء في جميع الولايات العشر في تركيا بشكل متزامن، بحلول نهاية الشهر (فبراير/شباط الحالي)".

وفي إعلان رسمي تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 37 ألفا.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا 31 ألفا و643 شخصًا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 5714، والمصابين إلى 7396.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تركيا #زلزال تركيا #حصيلة المباني المهدمة #الزالزل في تركيا #مباني تركيا #عدد المباني المهدمة جراء الزلزال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة