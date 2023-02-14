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الأسرى يشرعون صباح اليوم في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية

14 فبراير 2023 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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أسرى نفحة يشرعون صباح اليوم في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن أسرى سجن نفحة شرعوا صباح اليوم في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية ردًا على قرارات المدعو "بن غفير" بحق الأسرى والتي كان آخرها تحديد وقت للاستحمام وتقليص كمية المياه للأسرى في سجني نفحة وجلبوع.

وذكرت الوزارة في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، أن الخطوات تتمثل في إغلاق الأقسام وتعطيل جميع مناحي داخل السجن إضافة إلى ارتداء ملابس الأسرى الخاصة، وعرقلة إجراء الفحص الأمني للغرف.

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وأكدت أنَّ هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج وطني متكامل أعدّته الحركة الأسيرة، ويتم تنفيذه عبر لجنة الطوارئ العليا بشكل موحد، وستصل ذروتها مع مطلع شهر رمضان المبارك.

ونوّهت وزارة الأسرى إلى أنَّ هذه الخطوات خلال الأيام المقبلة ستمتد لتعم أكبر عدد من السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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