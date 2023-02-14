هذه الأعراض قد تشير لإصابتك بسرطان فتاك

في ظل انتشار أمراض السرطان، وتنوع خطورتها، ووجود البعض منها دون أعراض في المراحل المبكرة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تتنبأ بالإصابة به.

ولا يظهر سرطان البنكرياس في الغالب علامات تحذيرية مبكرة حتى يكبر الورم بدرجة كافية، حيث هناك العديد من أنواع سرطان البنكرياس اعتمادا على موضع الورم السرطاني.

ومع انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص الإصابة بهذا النوع من السرطان، فإن الانتباه إلى العلامات الأولية للمرض قد تكون منقذة للأرواح.

أعراض قد تشيير لإصابتك بسرطان فتاك

وقد شاركت الدكتورة ديبورا لي، من Dr Fox Online Pharmacy، علامة تحذير يمكن أن تدق جرس الإنذار، وهي الحكة، وهي تصف الشعور بالوخز والحاجة الماسة إلى خدش الجلد.

وتوضح الدكتورة لي: "سواء كانت الحكة علامة مبكرة أو متأخرة لسرطان البنكرياس فالأمر يعتمد على مكان تطور الورم".

وإذا بدأت الحالة القاتلة في ذيل البنكرياس، فقد تحدث الحكة في وقت متقدم من المرض.

ومع ذلك، في 65% من حالات سرطان البنكرياس، تبدأ الحالة في رأس البنكرياس، لذا يمكن أن تظهر الحكة "مبكرا" نسبيا.

علاوة على ذلك، فإن الحكة هي عارض "شائع" لسرطان البنكرياس الذي يصيب 80 إلى 100% من المرضى المصابين باليرقان.

ويصف اليرقان تحول الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

في حين أن الحكة وحدها قد لا تشير بالضرورة إلى السرطان، إلا أن هناك علامات أخرى مصاحبة يمكن أن تساعد في تحديد الحالة المميتة.

وتوضح الدكتورة لي أنه يمكن أن يلاحظ المرضى أن برازهم أصبح فاتح اللون ودهنيا ولون البول أغمق.

أعراض قد تشيير لإصابتك بسرطان فتاك

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، تشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي:

1- فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة.

2- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

3- ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة.

4- الشعور بالمرض.

5- الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في البراز.

6- ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر.

7- أعراض عسر الهضم (مثل الشعور بالانتفاخ).

المصدر / وكالات