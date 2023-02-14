تعرّف إلى أحوال الطقس اليوم الثلاثاء 14 فبراير

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تعود أجواء المنخفض الجوي نهاية الأسبوع الجاري، مصحوبة بزخات من الأمطار في مناطق واسعة.

طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 14 فبراير

وتوقعت أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة؛ يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين اليوم الأربعاء 15 فبراير

والأربعاء توقعت أن يكون الطقس غائمًا جزئيًّا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو باردًا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرّقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس فلسطين اليوم الخميس 16 فبراير

ويكون الجو يوم الخميس غائمًا جزئيًّا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى باردًا في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متفرّقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس فلسطين اليوم الجمعة 17 فبراير

ويوم الجمعة يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات صباح الباكر.

المصدر / فلسطين أون لاين