غزة الرياضي في طريقه للمحكمة الرياضية

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي غزة الرياضي تقديم طلب استئناف ضد اتحاد كرة القدم، الذي وافق على قيد اللاعب معتز الحوراني، على كشوفات نادي إسلامي قلقيلية دون الحصول على كتاب الإستغناء.

وقال مأمون ساق الله عضو مجلس إدارة نادي غزة الرياضي لـ "فلسطين أون لاين"، أن ناديه تلقى وعداً من اتحاد الكرة بالحصول على حقوقه المالية، لكن ذلك لم يحصل، متمنياً أن يتم إنصافه من قبل لجنة الاستئناف.

وأوضح ساق الله، أن النادي في حال لم يحصل على حقوقه سيتوجه للمحكمة الرياضية، مؤكداً أن النادي لن يتنازل عن حقوقه المالية.

وانتقل الحوراني لفريق إسلامي قلقيلية أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة، منذ بداية الموسم الحالي، ولعب بصفة أساسية في صفوف الفريق، وظهر بشكل جيد.

وسجل الحوراني أول أهدافه مع الإسلامي في الجولة الماضية، لكن ذلك لم يمنع من خسارة الفريق أمام بلاطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، والهبوط لدوري الإحتراف الجزئي، علماً أن الفريق لم يُحقق أي انتصار.