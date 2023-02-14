" الصداقة " يتعاقد مع لاعبين ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف نادي الصداقة النقاب، عن تعاقده مع لاعبين من الدوري المصري، للدفاع عن شعاره، في البطولة العربية الـ41 للكرة الطائرة للرجال، والتي تستضيفها القاهرة في الفترة من 18 نوفمبر إلى 3 مارس القادم.

وأكد مدرب الفريق خالد العرقان لـ "فلسطين أون لاين"، أنه تم قيد اللاعبين محمد عرفة ومحمد فرج قادمين من ناديي " الشرقية للدخان وإسترن كومباني"، ضمن قائمة الفريق في البطولة العربية، بالإضافة للإستعانة باللاعب محمد المقوسي إبن مخيم جباليا، والذي لمع مع فريق عصيرة القبلية أحد أندية الضفة الغربية المحتلة الموسم الماضي.



وأوضح العرقان، أنه تم ضم الثلاثي لتعويض غيابات "محمد القيشاوي، و عبدالله العرقان، وإبراهيم قصيعة"، الذين سيلتحقون بمنتخب كرة الطائرة الشاطئية، الذي يشارك في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الحالي.

ويلعب عرفة في مركز "4"، بينما يجيد فرج اللعب في مركز "3"، واشتهر المقوسي في مركز الضارب.

وانخرط المقوسي بتدريبات نادي الصداقة في غزة، فهو ضارب مميز ولديه القدرة على تنفيذ الطلعات الهجومية من مختلف المواقع، وكان أحد أبرز لاعبي خدمات جباليا في المواسم السابقة.

ويسعى الصداقة للظهور بشكل مشرف في البطولة العربية، حيث ستغادر البعثة غدا عبر معبر رفح البري، رفقة أعضاء منتخب كرة الطائرة الشاطئية، بقيادة المدرب عبد الرحمن طافش، الذي يشارك بفريقين في المسابقة.

وأوقعت القرعة الصداقة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية: الأهلي القطري، الأهلي الليبي، ومصافي الشمال العراقي.