الناتو: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني "يستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا، يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويستمر ليومين.

وأوضح أن الناتو "بدأ اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأضاف: "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية"، محذرا من أن هذه الوضع يعرض الصناعات الدفاعية لدول الحلف "إلى الضغط".

وأكد أن الوضع الحالي للحرب في أوكرانيا بمثابة "تحد"، لافتا إلى أن الاستخدام الكبير للذخائر يعد "مشكلة".

يذكر أن مسألة الاستخدام المتزايد للأسلحة والذخائر سيكون على طاولة النقاش، خلال اجتماعات وزراء دفاع الناتو، غدا في بروكسل مع قرب مرور عام على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

المصدر / الأناضول