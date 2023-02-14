العالم الهولندي المثير للجدل: لست عرافاً

مازال العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يتصدر المشهد في وسائل التواصل، خصوصاً بين الأوساط العلمية والبحثية.

ومن جديد يحاول الباحث المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، أن يوصل رسالة لكل متابعيه بأنه ليس "عرافاً" ولا يمكنه أبداً معرفة تواريخ دقيقة للزلازل، وذلك في معرض رده على بعض وسائل الإعلام التركية.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أنه باحث يدرس العلاقة بين الزلازل ومواقع الكواكب، لافتاً إلى أنه طور برنامجاً محدداً يدعى (SSGI) لهذا الغرض.

وكان الباحث الهولندي، الذي توقع حصول زلزال تركيا قبل حدوثه بثلاثة أيام، قد حاول تفسير حقيقة ما حدث عدة مرات.

مرتبطة بحركة الكواكب

فيما أكد في وقت سابق أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، مشيراً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

وأوضح في تغريدة في السابع من الشهر الجاري "لا تأخذوا انطباعاً بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا ذلك! نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام".

يشار إلى أن الزلزال ضرب عند الساعة 4:17 فجر يوم الاثنين، تركيا وسوريا، بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهراً بقوة 7.6 درجة، فيما لا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة.

المصدر / وكالات