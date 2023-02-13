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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم شعفاط واندلاع مواجهات مع الشبَّان

13 فبراير 2023 . الساعة 22:28 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

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واستنفرت قوات كبيرة للاحتلال في مخيم شعفاط وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بعد مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله بعد عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى محمد باسل زلباني الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، واعتقلت 4 من أفراد عائلته.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني بعد إطلاق النار على مركبته في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب في محيط حاجز مخيم شعفاط، ونكّلت به.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الأهالي.

وأحرق الشباب الثائر مكتب بلدية الاحتلال في بلدة جبل المكبِّر بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة شقير في حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأُصيب اليوم، مستوطن بعملية طعن وقعت في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما قُتل أحد جنود الاحتلال قرب حاجز شعفاط، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني، تبعها إطلاق نار من قوات الاحتلال، أدّت لإصابة الجندي بنيران صديقة في أثناء استهداف المنفذ.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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